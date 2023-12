Cet évènement est passé EXPOSITION : LE FONDS DES FAMILLES PÉRIER ET AURIOL Archives départementales 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Coup de projecteur sur un classement de fonds d’archives.

L’entrée d’un fonds aux Archives départementales peut être très attendue. Mais lorsque les documents parviennent enfin sur la table de la salle de tri, ce n’est encore, pour eux, que le début de l’histoire. Un long travail d’analyse, de contextualisation et de description permettra ensuite d’aboutir à l’objectif ultime : l’achèvement du classement de l’ensemble. En 2022, le classement du fonds privé des familles Périer et Auriol, négociants languedociens des XVIIIe et XIXe siècles, est finalisé. Cet important travail permet de mettre en lumière, au travers de quelques pièces, les perspectives que ce fonds apporte tant pour l’histoire du patrimoine urbain montpelliérain que pour celle de grandes familles protestantes languedociennes. .

