Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-30 14:00:00

fin : 2023-09-30 17:00:00 Venez découvrir une sélection de jeux de société et partager un moment convivial !.

Les Archives départementales de l’Hérault vous proposent une sélection de jeux de société en libre accès tous les jours dans l’Atelier de l’Histoire. Tous les samedis, de 14h à 17h, des membres de l’association Le Manoir du crime vous accompagnent dans vos premières parties. .

Archives départementales

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-11-17 par PIERRESVIVES

