Visite découverte des coulisses des Archives de Rennes Archives de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Visite découverte des coulisses des Archives de Rennes Archives de Rennes Rennes, 28 novembre 2023, Rennes. Visite découverte des coulisses des Archives de Rennes Mardi 28 novembre, 18h00 Archives de Rennes Sur inscription, jauge limitée Envie d’une plongée dans l’histoire de Rennes ?

Dans le cadre de sa programmation culturelle, les Archives de Rennes vous invitent, le mardi 28 novembre à 18h, à une visite découverte, interprétée en Langue des Signes Françaises.

Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ? Comment les archivistes prennent soin de ce précieux patrimoine ? Venez le découvrir en visitant les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes et en explorant les différentes facettes du métier d’archiviste.

Quelques surprises vous attendent également comme la découverte de quelques pièces remarquables conservées dans nos collections ! Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-des-archives-de-rennes-en-lsf?_gl=1*19m8nul*_gcl_au*MjA0MjM3Nzk4MS4xNjk1OTkzNDMx*_ga*MTI2MTgzMjM2NS4xNjI0NTM5NDg1*_ga_39H9VBFX7G*MTY5OTM2OTc1MS4yMS4xLjE2OTkzNzA0ODYuNjAuMC4w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T19:00:00+01:00

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T19:00:00+01:00 archives histoire Candice Hazouard Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Archives de Rennes Adresse 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Archives de Rennes Rennes latitude longitude 48.119648;-1.670983

Archives de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/