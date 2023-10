L’alimentation à Rennes à la Renaissance, par Hubert Delorme Archives de Rennes Rennes, 16 novembre 2023, Rennes.

L’alimentation à Rennes à la Renaissance, par Hubert Delorme Jeudi 16 novembre, 18h00 Archives de Rennes Sans inscription, entrée libre dans la limite des places disponibles

La Renaissance est une période de transition décisive entre la culture alimentaire médiévale et la modernité culinaire des 17e et 18e siècles français. Hubert Delorme nous la fera découvrir, à travers l’exemple de Rennes, capitale de la province bretonne.

Qu’elle soit ordinaire, festive ou extraordinaire, l’alimentation rennaise à la Renaissance sera présentée sous l’angle de l’économie productrice et marchande (approvisionnement, règlementation, culture culinaire), de l’économie domestique (mobilier, techniques culinaire, calendrier) et des contraintes religieuses, symboliques et matérielles.

Une petite collation sera servie à l’issue de la présentation !

Hubert Delorme est enseignant de techniques culinaires, histoire et cultures alimentaires en lycée hôtelier. Il est aussi docteur en histoire de l’université d’Angers, et l’auteur d’une thèse en histoire moderne, intitulée « L’économie de la table à Rennes à la Renaissance, mi 15e – début 17e siècle », soutenue en juillet 2023 à l’université d’Angers.

Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.archives.rennes.fr/n/venez-aux-jeudis-des-archives/n:101 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

histoire patrimoine

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, arts et métiers », Diderot et D’Alembert, 1777-1779, BNF.