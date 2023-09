« La maison centrale de Rennes : regard porté sur les prisonnières du 19e siècle » Archives de Rennes Rennes, 5 octobre 2023, Rennes.

« La maison centrale de Rennes : regard porté sur les prisonnières du 19e siècle » Jeudi 5 octobre, 18h00 Archives de Rennes Gratuit, jauge limitée. Sur inscription.

Conférence – atelier, par Ludmila Fagot

Quel regard portons-nous sur les prisonnières du 19e siècle ? Observez, avec Ludmila Fagot, sur des cartes et plans disponibles, comment l’organisation architecturale de la maison centrale reflète la place de ces femmes prisonnières au 19e siècle. Registres d’écrous, cartes postales, lettres des détenues, ou encore catalogue de bibliothèque pénitentiaire, seront à votre disposition et vous permettront d’en échanger.

Ludmila Fagot est étudiante en master 2 Histoire du droit à l’université de Nantes. Ses recherches portent sur l’administration pénitentiaire et l’histoire du genre.

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00

Archives de Rennes, 100 Fi 3443