Atelier dessin en famille Archives de Rennes Rennes, 17 septembre 2023, Rennes.

Atelier dessin en famille Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives de Rennes Entrée libre. Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Venez tester vos talents pour le dessin en vous inspirant de l’exposition « Fenêtres sur jardins : les animaux s’invitent aux Archives » de l’artiste rennaise Coline Colline présentée sur place. A l’aide de feutres noirs et d’aquarelle, exprimez votre créativité sur des reproductions de plans de jardins conservés aux Archives de Rennes.

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry, 35708, Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 12 60 https://www.archives.rennes.fr/ https://twitter.com/ArchivesRennes Les Archives de Rennes ont pour mission de conseiller les services de la Ville de Rennes, du centre communal d’action sociale et de Rennes Métropole dans la gestion, l’organisation et le partage de leurs documents papiers et électroniques. Privilégiez les mobilités douces pour vous déplacer jusqu’aux Archives de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

