« Fenêtres sur jardins : les animaux s’invitent aux Archives » Dimanche 17 septembre, 10h00 Archives de Rennes Entrée libre. Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Découvrez les plans des jardins de Rennes comme vous ne les avez jamais vus !

Les Archives de Rennes vous proposent de découvrir l’univers onirique de l’artiste rennaise Coline Colline, qui s’est spécialisée dans l’ornementation de cartes et plans anciens. Sublimés par son travail de dessin à l’encre de Chine et à l’aquarelle, les plans de jardins du 17e au 20e siècles s’animent le temps d’une exposition, qui vous ouvre les portes d’un bestiaire enchanté !

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry, 35708, Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 12 60 https://www.archives.rennes.fr/ https://twitter.com/ArchivesRennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@Coline Colline