Patton : l’inventaire d’un quartier au cœur d’enjeux multiples Archives de Rennes Rennes, 4 mai 2023, Rennes.

Patton : l’inventaire d’un quartier au cœur d’enjeux multiples Jeudi 4 mai, 18h00 Archives de Rennes Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Débuté en 1970 et achevé en 2022, le projet de la ZAC Patton a permis la construction de 4 506 logements : maisons individuelles et logements intermédiaires, associés à des espaces verts et à un certain nombre d’équipements. L’objectif de ce programme expérimental était de diversifier les formes urbaines et de proposer une alternative aux immeubles collectifs.

Le travail d’inventaire et d’analyse mené par les étudiantes du Master REPATS de l’Université Rennes 2, en partenariat avec le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne, Rennes Métropole et la Ville de Rennes, apporte une connaissance fine de ce patrimoine emblématique du 20e siècle, encore peu reconnu et pourtant au cœur des enjeux de mutation du territoire et de rénovation énergétique.

Conférence par Eva Barbotin, Cassandra Dally, Ophélie Delarue, Morgane Deroy, Maïlys Girard, Marina Hoyé, étudiantes en Master 2 Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti et des sites (REPATS), Université Rennes 2.

Un dispositif d’amplification sonore mobile sera proposée au public et disponible sur demande à l’accueil.

Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « archives@ville-rennes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:00:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

2023-05-04T18:00:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

conférence histoire

1186 W 20, Archives de Rennes