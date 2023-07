Visite guidée des Archives de Nantes Archives de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visite guidée des Archives de Nantes Archives de Nantes Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Visite guidée des Archives de Nantes Dimanche 17 septembre, 10h30 Archives de Nantes sur inscription Les Archives de Nantes vous ouvrent leurs portes, pour venir découvrir l’histoire de la ville à travers ses archives mais aussi le travail des archivistes et les lieux de conservation. Les documents présentés mettront en avant l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à Nantes à travers la commémoration des 80 ans des bombardements.

Départ de visites : 10h30-11h15-11h45 et 14h-14h45-15h30-16h15-17h Archives de Nantes 1 rue d’enfer Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 94 62 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 @archivesdenantes Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives de Nantes Adresse 1 rue d'enfer Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Archives de Nantes Nantes

Archives de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/