Visite des coulisses des Archives de la MEL Archives de la Métropole Européenne de Lille Sequedin, 16 septembre 2023, Sequedin.

Visite des coulisses des Archives de la MEL 16 et 17 septembre Archives de la Métropole Européenne de Lille Gratuit, sur réservation

Que sont les archives ? Quelles sont les missions des archivistes ? La visite permet de répondre à ces questions et de découvrir les espaces de conservation des fonds habituellement interdits au public.

Les Archives de la Métropole européenne de Lille ont récemment déménagé dans un nouvel espace moderne et plus spacieux. Avec une capacité de 25 km linéaires, elles contiennent une riche collection de documents historiques qui témoigne de l’histoire de la Métropole et des grands équipements dont elle a la gestion.

Parcourez les différents espaces du bâtiment et découvrez le métier d’archiviste qui oeuvre à la conservation de ce patrimoine. La visite sera ponctuée de présentations d’archives du métro lillois qui célèbre cette année ses 40 ans : maquettes, photographies et autres documents originaux vous seront dévoilés.

Archives de la Métropole Européenne de Lille 2, rue de l’Europe, 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France 03 20 21 21 28 https://archives.lillemetropole.fr/ https://twitter.com/MEL_Archives [{« type »: « email », « value »: « archives@lillemetropole.fr »}] Les Archives de la MEL collectent, conservent et valorisent les fonds de la Métropole Européenne de Lille et les traces de toutes les grandes réalisations du territoire métropolitains Ligne de Bus corrole 2, parking voiture et vélo en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Archives de la MEL