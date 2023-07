La fabrique du métro : le VAL Archives de la Métropole Européenne de Lille Sequedin, 15 septembre 2023, Sequedin.

Le métro lillois fête ses 40 ans !

En 1983 était inaugurée la ligne 1 du métro lillois, le VAL, l’occasion de se plonger dans l’histoire de ce métro d’un genre nouveau qui avance sans conducteur.

L’exposition rassemble près de 200 documents issus de plusieurs services d’archives du territoire. Ils racontent l’histoire d’un projet innovant, celui du premier métro automatique jamais mis en service au monde.

Des origines du projet à la mise en service en passant par la construction des rames ou l’aménagement des stations, découvrez dans ses archives comment a été imaginé et construit ce métro.

Archives de la Métropole Européenne de Lille 2, rue de l'Europe, 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France

