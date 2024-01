Jeu de piste « A la recherche du trésor du métro » Archives de la MEL Ronchin, mercredi 6 mars 2024.

Jeu de piste « A la recherche du trésor du métro » Les Archives de la MEL renferment de nombreuses archives et objets sur l’histoire du métro, mais l’un de ces trésors a disparu, caché quelque part… Saurez-vous le retrouver ? Mercredi 6 mars, 14h30 Archives de la MEL Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T14:30:00+01:00 – 2024-03-06T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T14:30:00+01:00 – 2024-03-06T16:00:00+01:00

Un dédale de couloirs et de salles remplies de kilomètres de rayonnages : un endroit parfait pour organiser un jeu de piste !

Les Archives de la MEL renferment de nombreuses archives et objets sur l’histoire du métro, mais l’un de ces trésors a disparu, caché quelque part… Saurez-vous le retrouver ? Pour vous aider, un plan et quelques pages arrachées d’un vieux cahier…

Déambulation dans les salles de travail des archivistes, énigmes et manipulation de documents d’archives : voilà le programme de ce jeu de piste !

Le jeu sera suivi d’un goûter.

A partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés).

Durée : 1h30.

Archives de la MEL 1 rue des Sciences 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/culture/jeu-de-piste-a-la-recherche-du-tresor-du-metro/ »}]

Archives Activité familiale

Archives de la MEL