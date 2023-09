Spectacle d’improvisation théâtral « Gobelinades » Archives de la MEL Ronchin, 13 octobre 2023, Ronchin.

Spectacle d’improvisation théâtral « Gobelinades » Vendredi 13 octobre, 19h00 Archives de la MEL Gratuit sur réservation

Gobelins voyageant à travers l’espace et le temps, Gobe-mouche et Grimouille sont les plus formidables conteurs d’histoire et chasseurs de légendes de cet univers… en tout cas d’après eux ! En un rien de temps, ils vous emporteront dans leur imaginaire délirant, plein d’humour et de folie, improvisant en direct les aventures dans lesquelles ont été impliqués de mystérieux objets…

Certains de ces objets seront choisis le soir-même parmi le public (n’oubliez pas le vôtre !) et d’autres seront issus du Cabinet de curiosités présentés dans l’exposition. Dans l’un et l’autre cas, leur véritable histoire vous sera enfin révélée !

Envie de passer et de partager un bon moment, amateur de théâtre d’improvisation (ou pas), envie d’être surpris par le contenu du spectacle ou par ce lieu culturel que vous ne connaissez peut-être pas encore… ? Vous êtes les bienvenus… !

Un spectacle tout public de la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul avec Siméon Leroy et Morgan Sarpaux. Le spectacle est présentée dans la salle d’exposition. Durée de 50 minutes. Une collation conviviale sera proposée à la fin de la représentation.

Archives de la MEL 1 rue des Sciences 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

