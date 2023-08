Visites flash de l’exposition « Archives & Archivistes, kaléidoscope des Archives de la MEL » Archives de la MEL Ronchin, 17 septembre 2023, Ronchin.

Visites flash de l’exposition « Archives & Archivistes, kaléidoscope des Archives de la MEL » Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Archives de la MEL Entrée libre

En montrant autrement les documents d’archives, le souhait est de partager de façon innovante celles-ci en racontant des histoires sur ce qu’elles sont, ce qu’elles transmettent et ce qu’elles font ressentir. Autre originalité, ces archives ont été sélectionnées et racontées par les archivistes, donnant ainsi une dimension personnelle aux documents présentés.

En bonus, découvrez le cabinet de curiosités des Archives. Pour la première fois sont regroupés des œuvres d’art, des objets originaux des plus hétéroclites, tantôt bizarres, tantôt kitchs, toujours aussi surprenants qu’inédits…

Archives de la MEL 1 rue des Sciences 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

archives exposition

Archives de la MEL