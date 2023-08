Conte « Il était une fois le métro… » Archives de la MEL Ronchin Catégories d’Évènement: Nord

Ronchin Conte « Il était une fois le métro… » Archives de la MEL Ronchin, 16 septembre 2023, Ronchin. Conte « Il était une fois le métro… » Samedi 16 septembre, 14h30 Archives de la MEL Entrée gratuite sur inscription Montons dans la rame avec la conteuse Nathalie Grave pour un trajet d’une heure et arrêtons-nous de station en station pour découvrir ce drôle de métro… Une sonnerie, des portes qui se referment toutes seules, une rame qui fonctionne sans conducteur, une voix venue d’un haut-parleur et un trajet rapide pour relier Villeneuve-d’Ascq à Lille, plongez-vous avec nous dans l’histoire du métro lillois ! Archives de la MEL 1 rue des Sciences 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/culture/il-etait-une-fois-metro/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

spectacle vivant conte

