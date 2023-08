Pièce manquante Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération Dunkerque, 17 septembre 2023, Dunkerque.

Pièce manquante Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération sur réservation

Dimanche à 14h et 16h

Spectacle écrit et mise en scène par Clara-Luce Pueyo et interprétation par Céline Dely

Salle de lecture du CMUA – Archives de Dunkerque, Halle aux Sucres

La comédienne Céline Dely embarque les spectateurs pour raconter l’histoire de Claire dans un « seule en scène ».

« Cartons blancs et tours de vieilles cassettes VHS, Claire débarque au milieu des archives de son enfance. Elle est à ce moment précis de sa vie où il faut faire du tri pour gagner de la place… »

De la salle de tri aux espaces de conservation en passant par la salle de lecture, Claire déambule pour présenter ses propres archives. « Qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on jette d’une vie ? »

« Au fur et à mesure de son exploration, Claire se rend compte que des traces sont déjà absentes. Celles des femmes de sa famille. L’histoire intime rejoint l’histoire collective. De qui conserve-t-on les preuves d’existence ? Pour raconter quelle Histoire ? »

Tout public à partir de 12 ans

Jauge 15 personnes

Sur réservation archives@cud.fr

Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d'Agglomération Halle aux Sucres – Môle 1 – 9003 route du Quai Freycinet – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 61 90 75 archives@cud.fr

