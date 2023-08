Atelier d’écriture et de mise en voix par Clara-Luce PUEYO, autrice et metteuse en scène Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Atelier d'écriture et de mise en voix par Clara-Luce PUEYO, autrice et metteuse en scène
Samedi 16 septembre, 14h00, 15h30
Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d'Agglomération
Dunkerque
sur réservation

Salle Éducative du CMUA – Archives de Dunkerque Halle aux Sucres

Durée : 1 heure 15

En partant de la lecture d’extraits de « Pièce Manquante », les participant(e)s sont invité(e)s à découvrir le processus d’écriture du spectacle et à s’en emparer pour écrire à leur tour. Mise en place d’arènes dramaturgiques, vignettes-souvenirs, écriture à partir d’un objet du souvenir (photo, objet personnel), … sont des exemples de dispositifs qui seront explorés afin d’élaborer des récits d’autofiction. Il s’agit, à travers ces jeux d’écriture, de rechercher des femmes qui ont marqué nos vies, qu’elles soient anonymes ou reconnues par l’Histoire. Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération Halle aux Sucres – Môle 1 – 9003 route du Quai Freycinet – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 61 90 75 [{« type »: « email », « value »: « archives@cud.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00
2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

