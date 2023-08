1973-2023 : les archives de Dunkerque ont 50 ans ! Et quelques siècles Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque.

1973-2023 : les archives de Dunkerque ont 50 ans ! Et quelques siècles 16 et 17 septembre Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération entrée libre

Espace des regards et salle de lecture du centre de la mémoire urbaine d’agglomération – Halle aux sucres

En 1973, Dunkerque se dotait d’un service d’archives dirigé par une professionnelle avec une salle de lecture ouverte aux chercheurs. 50 ans après, le CMUA – Archives de Dunkerque conserve les sources de l’histoire de la frontière jusqu’à l’Aa, les collecte, les classe, les valorise… Cet anniversaire est l’occasion d’évoquer la richesse des fonds du territoire ainsi que la fulgurante évolution du métier d’archiviste entre le parchemin et l’électronique.

Visites commentées de l’exposition samedi et dimanche à 14h30, 15h45 et 17h

Visites commentées des coulisses des archives samedi à 14h30, 15h45, 17h et dimanche à 17h

Tout public

Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération Halle aux Sucres – Môle 1 – 9003 route du Quai Freycinet – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 61 90 75

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

CMUA