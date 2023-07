Visites nocturnes et insolites aux Archives intercommunales de la région de Compiègne Archives de Compiègne et son agglomération Margny-lès-Compiègne Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne

Visites nocturnes et insolites aux Archives intercommunales de la région de Compiègne

15 et 16 septembre

Archives de Compiègne et son agglomération

Entrée gratuite

Visites nocturnes et insolites : venez découvrir les trésors des Archives à la lueur des lampes. Le soir venu, les portes des Archives resteront ouvertes, pour ne se refermer qu'à une heure plus avancée. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les collections sous un jour nouveau. Au programme cette année, des documents relatifs au sport mais pas seulement ! L'équipe des Archives vous proposera également d'autres surprises.

Réservation obligatoire, séances gratuites (env. 1h). Chaque visiteur pourra apporter sa propre lampe-torche ou frontale.

Archives de Compiègne et son agglomération
104, rue Georges Guynemer
60280 Margny-lès-Compiègne

archives@agglo-compiegne.fr
03.44.86.28.10

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

