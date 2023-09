Contes en musiques : « Ici et Partout » Archives de Bordeaux Métropole Bordeaux, 17 septembre 2023, Bordeaux.

Contes en musiques : « Ici et Partout » Dimanche 17 septembre, 16h00 Archives de Bordeaux Métropole Gratuit. Entrée libre. Durée : 50 min. À partir de 6 ans.

Deux Hommes… Itinérants ? … Conteurs… !

Avec une odeur… d’embruns… ? d’encens… ? d’ailleurs… ! Un instrument…des musiques … des paroles… des mots et des imaginaires ! … Ils viennent d’on ne sait où… Ils font escale pour raconter aux spectateurs des contes… Un spectacle d’ici et partout…

Ils racontent les histoires collectées durant leur itinérance… Ils rebondissent… Sur les mots et les silences du public… Sur les notes et les silences des musiques… De récits en récits… épiques !

Que va-t-on retenir ? Presque rien… ? peut-être … Une sensation… un souffle, une odeur, une image… un rire… ? peut-être ! …Un enseignement ! L’intention de nos conteurs est bien celle-là… L’auditoire sourit ! s’il sourit c’est qu’il a compris… Pour le conteur c’est le signe que son message est bien transmis. Ils peuvent repartir… On ne sait où… Ils peuvent ainsi retourner dans l’ici et maintenant.

Ce spectacle est proposé par la compagnie Enchântier Théâtre.

Archives de Bordeaux Métropole Parvis des Archives, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 20 55 http://archives.bordeaux-metropole.fr/ [{« link »: « https://www.enchantiertheatre.fr »}] Les Archives de Bordeaux Métropole collectent, conservent, classent et communiquent au public les archives qui leur sont confiées tant par les administrations métropolitaines et communales que par des particuliers, familles, entreprises ou associations. Elles proposent un programme tout public d’expositions, de visites, de conférences et d’ateliers. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Enchântier Théâtre