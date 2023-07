Plongez-vous dans l’histoire de l’Alsace et du Bas-Rhin grâce aux archives Archives d’Alsace, site de Strasbourg Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Les visites sont l’occasion de présenter des documents emblématiques de l’histoire du département et de mettre en lumière le patrimoine local.

A travers la présentation de documents remarquables, les visiteurs découvrent comment ils sont conservés, comment les préserver des dommages du temps, comment concilier protection et communication et découvrent ce qui constitue le métier d’archiviste, chargé de ce patrimoine pluriséculaire !

Cette visite est proposée en français.

Une visite en allemand est proposée à 16h.

Archives d’Alsace, site de Strasbourg 6 rue Philippe Dollinger, Strasbourg Strasbourg 67085 Neudorf-Musau Bas-Rhin Grand Est 03 69 06 73 06 https://archives.bas-rhin.fr/ Les Archives départementales recueillent le patrimoine écrit et les documents constituant la culture et l’identité forte de l’Alsace et du Bas-Rhin plus spécifiquement. Cette réserve de documents est mise à disposition du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

