Visitez librement l’expostion « Le Rouge et le Noir Religions, Etat et société du Concordat à nos jours ».

Quelles sont les origines du droit local des cultes en l’Alsace et en Moselle ? En quoi les relations qui en découlent entre l’Etat, l’Eglise et les religions sont-elles si spécifiques ?

L’exposition « Le Rouge et le Noir » invite le visiteur à explorer cette histoire très particulière : s’intéresser aux relations entre l’État et les religions en Alsace, en éclairer les origines, en préciser les conséquences, s’interroger également sur leur avenir.

L’exposition trilingue (français, allemand, anglais) permet également de découvrir le Concordat napoléonien original, exposé pour la première fois en Alsace, ainsi que de nombreux autres documents et objets issus des collections d’Alsace et un montage de films amateurs grâce à MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace).

Des captations sonores d’entretiens exclusifs avec des auteurs permettent aux visiteurs de nourrir leur réflexion sur les questions de société posées par les relations entre l’Etat et les religions aujourd’hui : Eliette Abécassis, Pierre Kretz, Lucien Jaume, Sylvie Le Grand, Francis Messner et Valentine Zuber.

Archives d'Alsace, site de Strasbourg 6 rue Philippe Dollinger, Strasbourg Strasbourg 67085

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Electeurs, votez tous pour nous ! », par Robert Heitz, 1919. Dessin à la plume et à l’aquarelle, FRAD068, 2 J 245. . © Alexandre Schlub/CeA, 2023