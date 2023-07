Participez à une grande collecte sur les lieux de sport alsaciens ! Archives d’Alsace, site de Strasbourg Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Participez à une grande collecte sur les lieux de sport alsaciens ! Samedi 16 septembre, 14h00 Archives d’Alsace, site de Strasbourg

Cette collecte, à l’instar de la mobilisation autour du Centenaire de la Première Guerre mondiale, permet à tout à chacun, particulier, association, équipementier, photographe, journaliste, architecte, de participer à la fête des Jeux Olympiques de Paris 2024 en concourant à la mémoire des lieux sportifs de notre territoire.

En confiant vos documents (photographies, plans, documents de nature administrative, affiches, programmes, brochures), vous participerez à la sauvegarde de cette mémoire et permettrez sa valorisation à destination de tous les publics aussi bien par des publications, expositions et activités pédagogiques.

Pour en savoir plus : https://www.alsace.eu/actualites/grande-collecte-d-archives-sur-lieux-sport-alsacien/

Archives d’Alsace, site de Strasbourg 6 rue Philippe Dollinger, Strasbourg Strasbourg 67085 Neudorf-Musau Bas-Rhin Grand Est 03 69 06 73 06 https://archives.bas-rhin.fr/ [{« link »: « https://www.alsace.eu/actualites/grande-collecte-d-archives-sur-lieux-sport-alsacien/ »}] Les Archives départementales recueillent le patrimoine écrit et les documents constituant la culture et l’identité forte de l’Alsace et du Bas-Rhin plus spécifiquement. Cette réserve de documents est mise à disposition du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Archives d’Alsace