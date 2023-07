Suivez une visite guidée d’une exposition sur les liens entre l’Etat et l’Eglise en trois temps Archives d’Alsace, site de Strasbourg Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Participez aux trois visites guidées flash de 20 minutes qui composent l’exposition « Le Rouge et Le Noir. Religions, Etat et société du Concordat à nos jours ».

La visite commencera à 14h avec la première visite « Concorde et discorde » puis se poursuivra à 15h avec « 1924, année chaotique » pour finir avec l’exposition « Cultuel, culturel » à 16h.

Archives d’Alsace, site de Strasbourg 6 rue Philippe Dollinger, Strasbourg Strasbourg 67085 Neudorf-Musau Bas-Rhin Grand Est 03 69 06 73 06 https://archives.bas-rhin.fr/ Les Archives départementales recueillent le patrimoine écrit et les documents constituant la culture et l’identité forte de l’Alsace et du Bas-Rhin plus spécifiquement. Cette réserve de documents est mise à disposition du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:20:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:20:00+02:00

Alexandre Schlub. Collectivité européenne d’Alsace