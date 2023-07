Profitez d’une pièce de théâtre autour du combat pour la laïcité Archives d’Alsace, site de Strasbourg Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Revivez les débats autour de la loi de 1905 grâce aux collégiens de l’établissement Grégoire de Tours de Marlenheim pour une durée de projection d’une heure.

Il s’agit du montage de la pièce de théâtre « 1905, un combat pour la laïcité » jouée le 30 juin au Vaisseau. Le montage est réalisé par Thomas Lincker / Big Bogue Production.

Archives d’Alsace, site de Strasbourg 6 rue Philippe Dollinger, Strasbourg Strasbourg 67085 Neudorf-Musau Bas-Rhin Grand Est 03 69 06 73 06 https://archives.bas-rhin.fr/ Les Archives départementales recueillent le patrimoine écrit et les documents constituant la culture et l’identité forte de l’Alsace et du Bas-Rhin plus spécifiquement. Cette réserve de documents est mise à disposition du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

François Petrazoller. Archives d’Alsace.