Participez à la sauvegarde de la mémoire des lieux sportifs de la région ! Vendredi 15 septembre, 09h00 Archives d’Alsace, site de Colmar

Cette collecte, à l’instar de la mobilisation autour du Centenaire de la Première Guerre mondiale, permet à tout à chacun, particulier, association, équipementier, photographe, journaliste, architecte, de participer à la fête des Jeux Olympiques de Paris 2024, en concourant à la mémoire des lieux sportifs de notre territoire.

En confiant vos documents (photographies, plans, documents de nature administrative, affiches, programmes, brochures), vous participerez à la sauvegarde de cette mémoire et permettrez sa valorisation à destination de tous les publics, aussi bien par des publications, expositions, que des activités pédagogiques.

Pour en savoir plus : https://www.alsace.eu/actualites/grande-collecte-d-archives-sur-lieux-sport-alsacien/

Archives d'Alsace, site de Colmar 3 rue Fleischhauer, Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 21 97 00

En bus : Ligne 4 Théâtre – Gare – Théâtre cité administrative ; Ligne 7 Les Erlen Ricoh – Z.I Nord https://www.trace-colmar.fr/fr/se-deplacer/horaires/horaires-par-ligne/

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

