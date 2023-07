Visite libre « Les coulisses des Archives communales de Versailles » Archives communales de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Visite libre « Les coulisses des Archives communales de Versailles » Archives communales de Versailles Versailles, 17 septembre 2023, Versailles. Visite libre « Les coulisses des Archives communales de Versailles » Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives communales de Versailles Entrée libre, visite au 3e étage (sans ascenseur), 15 personnes max. en simultané Venez déambuler dans les coulisses des Archives communales de Versailles où vous découvrirez les documents qui font la richesse du patrimoine versaillais.

Votre parcours vous amènera dans un lieu habituellement fermé au public, les magasins de conservation, où vous attendront les registres dans lesquels dorment les grands rois de France.

Vos pas vous mèneront ensuite en salle de lecture pour une présentation de nos documents les plus emblématiques, autour d’un fil rouge : les jardins. Archives communales de Versailles 1 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France 0130972880 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/archives-communales/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Versailles / Pierrick DAUL

