Hauts-de-Seine A propos d’archives Archives communales de Bagneux Bagneux, 16 septembre 2023, Bagneux. A propos d’archives Samedi 16 septembre, 11h00, 15h30 Archives communales de Bagneux Atelier pour 6 personnes Que vous habitiez dans une cité, un grand ensemble, une résidence, en maison ou en appartement, vous pourrez en retracer l’histoire grâce aux plans, cadastre et permis de construire Archives communales de Bagneux 2 rue Gabriel Péri 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 17 48 12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

