Découverte de métier et de savoir-faire : Archivistes en herbe ! Archives communales Colombes, 16 septembre 2023, Colombes.

Archivistes en herbe !

Au printemps 2023, des élèves de CE2 de l’école Victor Hugo ont découvert l’univers mystérieux des Archives… A leur tour, ils souhaitent vous transmettre ce qu’ils ont découvert en vous présentant les ressources et trésors locaux et les connaissances nécessaires pour protéger notre patrimoine écrit. Un petit exercice pratique complètera la présentation.

Par les élèves de l’école Victor Hugo et le service Archives (30 min).

Tout public sur réservation au 01 47 60 81 28.

Archives communales 14-16 place Henri Neveu 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.colombes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}] Lieu de conservation et de consultation des archives administratives de la ville, à finalité de recherche sur l’histoire locale. Mise à disposition de documents papiers, numérisés ou microfilms et documents iconographiques. SNCF Gare de Colombes centre / Bus 166, 378, 304 arrêt Mairie de Colombes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

©Archives communales de Colombes, BB1