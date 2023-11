« Les palais des comestibles » Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux.

« Les palais des comestibles » 22 novembre 2023 – 26 avril 2024 Archives Bordeaux Métropole Gratuit

Á l’occasion des 60 ans du marché de gros de Bordeaux Brienne (le MIN) et à l’heure du déploiement du projet alimentaire de Bordeaux Métropole, les Archives métropolitaines explorent l’histoire des halles et des marchés depuis le XVIIIe siècle.

L’exposition invite à découvrir les évolutions des marchés au fil du temps : marchés de plein air ou couverts, anciennes halles, architectures métalliques ou de béton. Ces véritables « palais des comestibles », offrant une diversité des approvisionnements et régis par une multiplication des réglementations, sont le cœur effervescent de ces quartiers grouillant de vie.

Une expérience immersive des artistes de l’atelier TçPç permet ainsi d’évoquer « l’esprit des marchés » en plongeant dans cet univers haut en couleurs et aux multiples senteurs.

Autour de l’exposition

• Visites commentées gratuites

Pour les individuels les vendredis à 14h. Réservation obligatoire jusqu’à la veille.

Pour les groupes sur RDV et réservation

Tél. 05 56 10 20 55 – service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

• Conférence décalée

« La survivance des marchés. Petite ouverture de palais pour jouer à penser avec le mot marché. »

Par Les Araignées Philosophes, médiation culturelle et collaboration artistique

Mardi 12 décembre, 19h

• Conférence « Se nourrir à Bordeaux au XVIIIe siècle ».

Par Philippe Meyzie, maître de conférences en histoire moderne à l’Université Bordeaux Montaigne

Mardi 19 mars 2024, 19h

Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde 05 56 10 20 55

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h Entrée libre

© Archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux Fi XL F 454 recueil