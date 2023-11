« Je me laisse porter » Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, 15 novembre 2023, Bordeaux.

« Je me laisse porter » Mercredi 15 novembre, 18h30 Archives Bordeaux Métropole Entrée gratuite sur inscription

Créée en 2010, à l’initiative de Jérôme Batteux, auteur et metteur en scène, la Compagnie des Petites Secousses s’intéresse à créer un théâtre sensible avec le désir de tendre la main au spectateur pour l’emmener dans des lieux où son imaginaire et sa propre histoire peuvent s’exprimer.

Déjà quatre ans que les artistes proposent au public des temps de déambulations poétiques. Un comédien dit un texte intime. Un danseur interprète une chorégraphie sensible. Une chanteuse vous envoûte de sa voix…

C’est lors d’une balade nocturne ponctuée de performances artistiques surprises que se dévoileront les différents espaces, habituellement réservés aux archivistes, de l’hôtel des Archives et son architecture monumentale.

Un événement dans le cadre de la quinzaine de l’égalité et de la diversité de Bordeaux Métropole.

L’occasion de rappeler que l’accès aux archives est un droit de tous les citoyens, sans aucune exclusive.

Informations pratiques :

Mercredi 15 novembre 2023, à partir de 18h30

Durée : 1h10

Départ toutes les 15 minutes pour un groupe de 10 personnes.

Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde Les Archives Bordeaux Métropole collectent, conservent, classent et communiquent au public les archives qui leur sont confiées tant par les administrations métropolitaine et communales que par des particuliers, familles, entreprises ou associations. Elles proposent un programme tout public d'expositions, de visites, de conférences et d'ateliers.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h Entrée libre

