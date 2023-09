Explorez le temps avec les Archives de Bordeaux Métropole Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, 17 octobre 2023, Bordeaux.

Explorez le temps avec les Archives de Bordeaux Métropole 17 octobre 2023 – 18 juin 2024, les mardis Archives Bordeaux Métropole Gratuit sur inscription

Les Archives de Bordeaux Métropole proposent chaque année un programme de conférences en partenariat avec des associations culturelles. Les conférenciers traitent de différents sujets historiques en lien avec les fonds conservés.

– Mardi 17 octobre 2023, 19h

« Les constructions militaires à Bordeaux »

Par Marietta Dromain, docteur en archéologie

Réservations sur toutartfaire.com

– Mardi 28 novembre 2023, 19h

« Bordeaux en relief »

Par Catherine Carponsin-Martin, directrice du CLEM Patrimoine

Réservations sur toutartfaire.com

– Mardi 12 décembre 2023, 19h

« Du banquet aux marchés. Petites ouvertures de palais pour jouer à penser. »

Conférence décalée par Les Araignées Philosophes, médiation culturelle et collaboration artistique

Réservations sur service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

– Mardi 23 janvier 2024,19h

« Les chinoiseries Made In France : fabriquer l’exotisme à Bordeaux au XVIIIe siècle »

Par Audrey Dubernet, docteur en histoire de l’art

Réservations sur toutartfaire.com

– Mardi 13 février 2024, 19h

« L’Egypte dans la pop culture »

Par Jonathan Rénier, architecte d’intérieur

Réservations sur toutartfaire.com

– Mardi 19 mars 2024, 19h

« Se nourrir à Bordeaux au XVIIIe siècle »

Par Philippe Meyzie, maître de conférences en histoire moderne à l’Université Bordeaux Montaigne

Réservations sur toutartfaire.com

– Mardi 9 avril 2024, 19h

« Les palais des comestibles. Halles et marchés de la métropole bordelaise XVIIIe-XXe siècle. »

Présentation de l’ouvrage publié dans le cadre de l’exposition présentée aux Archives de Bordeaux Métropole.

Réservations sur service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

– Mardi 30 avril 2024, 19h

« #Fibre(s)ciment.com. 120 ans de l’histoire d’une industrie »

Par Jacques Roulland, historien de l’industrie du Fibre-Ciment

Réservations sur service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

– Mardi 7 mai 2024, 19h

« Bordeaux métisse : esclaves et affranchis à la fin du XVIIIe siècle à Bordeaux. »

Par Julie Duprat, archiviste et écrivaine

Réservations sur toutartfaire.com

– Mardi 18 juin, 19h

« L’art public dans l’espace de la ville »

Par Yann Perraud, historien de l’art et cofondateur de l’association Le musée imaginé.

Rencontre suivie d’un échange avec l’artiste Louidgi Beltrame dont l’œuvre La Carte du Ciel est réalisée à Floirac dans le cadre de « L’art dans la ville », programme d’art public de Bordeaux Métropole.

Réservations sur service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

