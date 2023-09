Passion Rugby ! Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, 11 septembre 2023, Bordeaux.

Passion Rugby ! 11 septembre – 27 octobre Archives Bordeaux Métropole Entrée libre

À l’occasion de la Coupe du monde de rugby France 2023, les Archives de Bordeaux Métropole mènent depuis plusieurs mois une grande collecte de témoignages ouverte à tous sur ce sport populaire emblématique du territoire métropolitain. Elle se poursuit durant tout l’événement.

Découvrez à l’entrée de la salle de lecture de l’hôtel des Archives une sélection des documents collectés jusqu’à présent.

Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h Entrée libre

Exposition Archives

© Archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux 30 W 784