« Les Archives À La Racine » Archives Bordeaux Métropole, 4 mai 2023, Bordeaux.

« Les Archives À La Racine » 4 et 5 mai Archives Bordeaux Métropole Gratuit sur inscription

La compagnie Groupe 33, association de théâtre amateur bordelaise, fête ses 50 ans cette année. L’occasion pour elle de se pencher sur son histoire et de confier ses archives aux Archives de Bordeaux Métropole. Les documents donnés viendront enrichir les fonds privés que conservent les Archives métropolitaines dans le cadre règlementaire du code du patrimoine afin de les rendre accessible gratuitement à tous, chercheurs, curieux, passionnés.

Dans ce contexte est né le projet d’une création théâtrale, une « tragédie-ballet », inspiré de l’œuvre de Jean Racine, chère à Jacques Albert-Canque, fondateur et animateur du Groupe 33, décédé en octobre 2020.

Lors de deux représentations est proposée au public une déambulation depuis l’extérieur du parvis jusque dans l’hôtel des Archives. Comme un songe éveillé à travers l’œuvre et l’imaginaire raciniens, comédiens, danseuse contemporaine et chanteuse lyrique vous invitent à questionner ce lieu de mémoire et les tragédies du monde.

Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde

2023-05-04T20:30:00+02:00 – 2023-05-04T22:00:00+02:00

2023-05-05T20:30:00+02:00 – 2023-05-05T22:00:00+02:00

© Groupe 33