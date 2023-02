Paul Abadie (1812-1884) Archives Bordeaux Métropole, 28 mars 2023, Bordeaux.

Paul Abadie (1812-1884) 28 mars – 23 juin Archives Bordeaux Métropole

Entrée gratuite

Un architecte au service du sacré handicap moteur mi

Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde Entrée libre

05 56 10 20 55 http://archives.bordeaux-metropole.fr/ https://www.facebook.com/ArchivesBxM/;https://twitter.com/ArchivesBxM Les Archives Bordeaux Métropole collectent, conservent, classent et communiquent au public les archives qui leur sont confiées tant par les administrations métropolitaine et communales que par des particuliers, familles, entreprises ou associations. Elles proposent un programme tout public d’expositions, de visites, de conférences et d’ateliers. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

Architecte prolifique du XIXe siècle, Paul Abadie a laissé une empreinte particulièrement marquante dans le Sud-Ouest dont son père, également architecte, est originaire.

Sa carrière compte plus d’une quarantaine de projets de restauration et la projection ou la construction d’une cinquantaine de bâtiments civils publics ou bâtiment religieux, sans oublier son projet d’inspiration orientale pour la basilique du Sacré-Cœur à Paris dont il ne verra pas l’achèvement. En 1869, il est nommé conseiller des bâtiments civils et officier de la Légion d’honneur, puis il devient membre de la commission des Monuments historiques.

Particulièrement actif à Bordeaux, il participe à un important programme de restauration et de construction conçu pour manifester le renouveau catholique du diocèse orchestré par le cardinal-archevêque Mgr Ferdinand Donnet (1795-1882) : flèche de Saint-Michel (1857-1869) ; façade de Sainte-Croix (1859-1865), construction des églises Sainte-Marie de la Bastide (1860-1886) et Saint-Ferdinand (1862-1867). En 1862, il est nommé architecte diocésain pour la cathédrale Saint-André.

Praticien plus que penseur, Paul Abadie n’a pas livré d’œuvre théorique au contraire de son maître Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879). Aussi c’est par l’étude des archives de ses chantiers que l’on peut appréhender sa force de travail et ses conceptions architecturales.

Une sélection de documents (plans, photographies, manuscrits, écrits…) issue des fonds des Archives de Bordeaux Métropole met à l’honneur l’œuvre de cet architecte sur le territoire bordelais. L’occasion d’aborder de manière plus générale les enjeux architecturaux, spirituels, politiques voire de société que soulève l’architecture religieuse de la seconde moitié du XIXe siècle.

Exposition ouverte du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h

Hôtel des Archives métropolitaines, salle de lecture

Entrée libre. Visites commentées gratuites pour les individuels et pour les groupes sur RDV et réservation : 05 56 10 20 55.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:30:00+02:00

2023-06-23T17:00:00+02:00

© Archives de Bordeaux Métropole