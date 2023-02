ARCHIVE – TOURNEE 2022/2023 LE LIBERTÉ, 15 novembre 2023, RENNES.

ARCHIVE – TOURNEE 2022/2023 LE LIBERTÉ. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-10-05 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros.

L’Autre Canal (PLATESV-R-2022-006275 6276/6279) présente ce concert. ARCHIVE sera en tournée en France en octobre et novembre 2022 pour une série de concerts extatiques et hypnotiques. Tout en maîtrise, tout en tension, tout en puissance, le collectif possède cet art subtil de transformer un live en feu d’artifice élégiaque à retrouver pour leur plus grande performance live sur la scène de l’Accor Arena de Paris le 25 novembre et dans 14 villes dans l’hexagone. Archive

Votre billet est ici

LE LIBERTÉ RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE Ille-et-Vilaine

L’Autre Canal (PLATESV-R-2022-006275 6276/6279) présente ce concert.

ARCHIVE sera en tournée en France en octobre et novembre 2022 pour une série de concerts extatiques et hypnotiques. Tout en maîtrise, tout en tension, tout en puissance, le collectif possède cet art subtil de transformer un live en feu d’artifice élégiaque à retrouver pour leur plus grande performance live sur la scène de l’Accor Arena de Paris le 25 novembre et dans 14 villes dans l’hexagone.

.37.0 EUR37.0.

Votre billet est ici