ARCHIVE Le 106, 22 novembre 2022, Rouen.

ARCHIVE

Le 106, le mardi 22 novembre à 20:00

Le collectif londonien Archive revient en 2022 avec un 12e album « Call To Arms & Angels » disponible le 8 avril. Enregistré au RAK studio de Londres et produit par le collaborateur de longue date Jérome Devoise, ce 12e album de 17 titres est le premier enregistrement studio du groupe depuis « The False Foundation » en 2016. L’album reflète non seulement les frustrations et challenges du groupe en ces temps de pandémie mais aussi une réflexion plus large des vies polarisées par les difficultés de la vie quotidienne au travers de la santé, du bien être et des circonstances socio-économiques. Véritable voyage au démarrage sombre, l’album se construit autour d’un élan progressif qui bascule ensuite sur des moments de simplicité, donnant à ce long format un contraste irrésistible nous rappelant les moments sombres de la vie mais aussi ceux de plénitude.

Location 30 € / Guichet 33.5 € / Réduit 27 € / Abonnés 23.5 €

ARCHIVE sera en tournée pour une série de concerts extatiques et hypnotiques. Tout en maîtrise, le collectif possède cet art subtil de transformer un live en feu d’artifice élégiaque.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T20:00:00 2022-11-22T23:30:00