**Archive** (UK) Le collectif londonien Archive revient en 2022 avec un 12e album “Call To Arms & Angels”. Véritable voyage au démarrage sombre, l’album se construit autour d’un élan progressif qui bascule ensuite sur des moments de simplicité, donnant à ce long format un contraste irrésistible nous rappelant les moments sombres de la vie mais aussi ceux de plénitude. Tout en maîtrise, tout en tension, tout en puissance, le collectif possède cet art subtil de transformer un live en feu d’artifice élégiaque ! [https://youtu.be/Fh8Ue4Sz3vg](https://youtu.be/Fh8Ue4Sz3vg) — Plus d’infos : [https://bit.ly/3q2LeeU](https://bit.ly/3q2LeeU)

De 5.50 à 33€

Tout en maîtrise, tout en puissance, le collectif londonien Archive est à retrouver à La Vapeur le 07 octobre 2022. Il possède cet art subtil de transformer un live en feu d’artifice élégiaque ! La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or

2022-10-07T20:30:00 2022-10-07T23:59:00

