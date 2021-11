Genève MEG Genève Archivage sonore et création, chronique d’une mésentente MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Archivage sonore et création, chronique d’une mésentente MEG, 16 décembre 2021, Genève. Archivage sonore et création, chronique d’une mésentente

MEG, le jeudi 16 décembre à 19:30

Point d’orgue des interventions publiques organisées dans le cadre de la résidence d’artistes «Extra Muros Geneva 2021», une table ronde aborde les questions de création musicale en lien avec des archives sonores pré-existantes. Sous quelles conditions est-il acceptable d’utiliser des traditions et patrimoines historiques et culturels pour créer? Question éminemment importante et actuelle, les intervenant-e-s tenterons d’identifier des pistes de réponse à ces enjeux, avec les artistes participants à la résidence de création et le grand public.

CHF 0.-

Table ronde sur la création et les archives sonores, réunissant artistes et responsables d’archives. Le jeudi 16 décembre à 19h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T19:30:00 2021-12-16T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève