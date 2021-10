ARCHI&TOILE # 2 – Eduardo SOUTO de MOURA Espace municipal Georges-Conchon, 16 octobre 2021, Clermont-Ferrand.

**Reconversão** ————— ### (Reconversion) film de Thom Andersen – 2012 – 65′ – VOSTF inédit ### “Reconversão” dépeint 17 bâtiments et projets de l’architecte portugais Eduardo Souto Moura, accompagnés de ses propres écrits. ### Un regard sur son architecture, sans commentaire critique. Techniquement, « Reconversão » combine la crudité du proto-cinéma à l’hyperréalisme du cinéma numérique, nous renvoyant au manifeste de Dziga Vertov. Tirer seulement une ou deux images par seconde et les animer, à la manière de Muybridge, produit une plus grande résolution, mais pas nécessairement un plus grand sens du réel, et attire l’attention sur les mouvements de l’eau et de la végétation qui passent généralement inaperçus. NB/ Eduardo SOUTO de MOURA, Prtizker price – _nobel_ d’architecture, est notamment l’architecte de le Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale nouvellement inaugurée.

