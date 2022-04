Archi’teliers “La rue est à nous” Ecole d’architecture de Nantes, 11 avril 2022, Nantes.

Archi’teliers “La rue est à nous”

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Ecole d’architecture de Nantes

Dans un espace public, un banc n’est pas toujours un banc ! Un passage piéton peut mener vers un autre monde et un arbre peut cacher un jeu ! Ensemble, expérimentons et inventons de nouveaux usages de l’espace public ! Nous travaillerons en collages plastiques et en maquettes sur l’invention de mobiliers urbains qui interrogeront les postures du corps, la matérialité et l’expérience que peut proposer un mobilier dans l’espace public. **Programme :** **Lundi 11 Avril :** Expédition 01 _Expédition vers l’Agronaute et le parc des Machines de l’île pour découvrir et expérimenter des mobiliers qui se déclinent en hamacs, trampolines, plateformes et bancs géants._ **Mardi 12 Avril :** Expédition 02 _Partons à la découverte du Jardin des Cinq Sens et du Square de la Bollardière où le mobilier urbain devient un vértiable jeu._ **Mercredi 13 Avril :** Expédition 03 _Nous continuerons d’interroger les usages de l’espace public en se rendant Quai Hoche et Quai Doumergue : pêcherie, assises en bois, skatepark et “paysages souples” sont autant de déclinaison de mobiliers qu’il nous reste à explorer…_ _Chacune des excursions prend appui sur des livrets pédagogiques qui permettent aux enfants de se familiariser avec les notions d’espace public, d’usage et d’appropriation. Ils seront amenés à dessiner leurs différentes expériences_ **Jeudi 14 Avril** : Atelier à l’école d’architecture _A partir de la matière collectée par les enfants lors des trois expéditions (véritable un inventaire de matières, de positions du corps et d’usages possibles) ils mènent un travail plastique de collage pour imaginer un mobilier expérimental et ludique._ **Vendredi 15 Avril :** Atelier à l’école d’architecture _Accompagnés par les membres du jeune collectif d’architecture Gru, les enfants donnent corps à leurs esquisses de mobiliers réalisées la veille par un travail en maquette._ _En fin de journée, les parents sont invités à venir découvrir l’ensemble de leur travaux._ _- – – – – – – – – – – – – – -_ **Informations :** **Horaires :** du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30, goûter inclus. **Lieu** : Ecole Nationale d’architecture de Nantes **Public** : enfants âgés entre 7 et 11 ans (du CE1 au CM2) **Inscriptions** : 25€ pour les 5 séances et gratuit pour les cartes blanches. Inscriptions via [lardepa@gmail.com](mailto:lardepa@gmail.com) ou au 02 40 59 04 59 _Les Archi’teliers sont des ateliers pédagogiques proposés par la Samoa et l’Ardepa dans le cadre du programme d’animations “Nous, vous, île” pour sensibiliser les enfants aux questions urbaines. Au travers de visites et d’ateliers de manipulation (maquettes, collages, dessins, jeux…) les enfants s’approprient des notions d’architecture et d’urbanisme tout en découvrant les coulisses de la construction de leur ville._ _En partenariat avec le centre de loisirs Aimé Césaire_

Ecole d’architecture de Nantes 6 quai François Mitterrand Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T16:30:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T16:30:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:30:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T16:30:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T16:30:00