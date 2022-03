Architectures végétalisées? Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

L’exposition proposée à la Maison de l’Architecture de l’Isère en partenariat avec l’ENSA Grenoble présentera une scénographie interactive réalisée par les étudiants en Master 2 de l’option “Médiation(s) de l’architecture : transmettre aux enfants”. avec Roberta Ghelli, enseignante à l’ENSAG et chercheure au laboratoire AAU-CRESSON, à partir d’un fond photographique du service « nature en ville » de la ville de Grenoble ; Cette option permet aux étudiants d’ouvrir leur champ de réflexion sur la pratique architecturale et de développer une approche pédagogique de l’architecture. Plusieurs questions sont évoquées : – Comment la végétation peut-elle s’immiscer et se développer dans le tissu urbain ? – Quel nouveau regard fait-elle porter sur l’architecture ? – Quels défis pour la biodiversité des villes de demain ? Cette exposition s’inscrit dans la programmation de Grenoble Capitale verte 2022.

Cette exposition/atelier créée avec des étudiants architectes développe une réflexion sur le végétal dans l’architecture. Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

