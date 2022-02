ARCHITECTURES ÉPHÉMÈRES, l’original du mois de mars en partenariat avec la bibliothèque de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Buffon, 1 mars 2022, Paris.

Exposition photographique à découvrir dans le cadre du Printemps des poètes 2022.

Architectures éphémères

D’une durée limitée à quelques mois, les expositions universelles et internationales de 1925, 1931 et 1937 sont des événements éphémères, qui, de surcroît, ne laissèrent dans le paysage parisien que peu de monuments. Ainsi, pour un Musée permanent des colonies/Musée de l’histoire de l’immigration et un Palais de Chaillot conservés à l’issue des expositions de 1931 et 1937, combien d’autres pavillons furent-ils détruits ? La fonction de ces manifestations était d’offrir aux visiteurs un décor grandiose et pittoresque, propice au rêve et à la fête, qui n’avait pas vocation à durer au-delà de l’événement. Tradition et modernité étaient alors mises en scène dans des édifices qui, s’apparentant à des décors de théâtre, s’enchaînaient sans souci de cohérence architecturale. Spectacle dans le spectacle, c’est bien souvent la mise en lumière, conçue à l’échelle de toute l’exposition à partir de 1931, qui viendra donner une unité à ces manifestations par de savants jeux lumineux, auxquels, fille de la lumière, la photographie instantanée conférera un caractère d’immortalité.

La Bibliothèque de l’Hôtel de Ville a été constituée à partir de 1972 pour remplacer la bibliothèque détruite dans l’incendie de l’Hôtel de Ville en mai 1871. La salle actuelle, conçue par l’architecte Édouard Deperthes, ouvrit ses portes en 1890. C’est l’un des meilleurs exemples d’architecture de bibliothèque de la fin du XIXe siècle. Elle est inscrite avec son mobilier d’origine à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Le développement continu des collections d’imprimés (environ 600 000 volumes) et de périodiques (7 000 titres sont 350 vivants) a notamment enrichi la bibliothèque dans les domaines suivants : sciences et histoire administratives, droit, sciences économique et finances publiques, sciences politiques, vie sociale, histoire politique, économique et sociale, Paris. à côté des publications officielles qui constituent sa principale richesse documentaire, la bibliothèque conserve un fonds étranger de 40 000 volumes issus d’échanges internationaux organisés par la Ville de Paris du milieu du XIXe siècle aux années 1920 avec les administrations nationales et locales d’une quarantaine de pays. Des manuscrits (2 300 volumes) complètent ces collections, de même qu’un fonds iconographique de 10 000 dessins des années 1855-1900 émanant d’architectes de l’administration parisienne et 850 000 photographies prises entre 1850 et 2000 par des photographes tels que C. Marville, E.-J. Marey…

Ses collections sont signalées dans le catalogue des bibliothèques spécialisées

Crédit photo : Anonyme : Reconstitution du temple d’Angkor, Exposition coloniale, Paris 1931. © Ville de Paris / Bibliothèque de l’Hôtel de Ville.

bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon, 75005 Paris

4e étage

du 2 mars au 2 avril 2022

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

Contact : 01 43 55 25 25 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682

