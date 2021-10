Troyes Chapelle Saint Martin ès Aires - 10 rue Saint martin ès Aires - 10000 Troyes Aube, Troyes ARCHITECTURES EN CHAMPAGNE ARDENNE Chapelle Saint Martin ès Aires – 10 rue Saint martin ès Aires – 10000 Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Chapelle Saint Martin ès Aires – 10 rue Saint martin ès Aires – 10000 Troyes

Trois expositions d’architecture dans une chapelle! A l’occasion de son installation dans ses nouveaux locaux, le Syndicat des Architectes Aubois, associé à l’Association l’Oblique et à la Maison de l’architecture de Champagne Ardenne vous invite à voir, ou revoir, trois expositions d’architecture qui parlent de notre région et des oeuvres qui s’y construisent. « Composer avec le patrimoine », « palmarès d’architecture en Champagne-Ardenne » et « Architecture et Champagne, les loges construites par les étudiants dans le vignoble », trois expositions mises en scène dans l’architecture majestueuse de La Chapelle Saint Martin es Aires construite en 1861. L’architecture vous intéresse? Vous voulez échanger avec des architectes? Rendez-vous vendredi à 18h30 pour l’inauguration de nos locaux! Inauguration le vendredi 15 octobre 18h30 Durée jusqu’à Dimanche 17h

Entrée libre Pass-Sanitaire obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T18:30:00 2021-10-15T21:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T13:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T17:00:00

