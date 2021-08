Villard-Bonnot Maison Bergès - Musée de la houille blanche Isère, Villard-Bonnot Architectures de papier, atelier avec Béatrice Coron Maison Bergès – Musée de la houille blanche Villard-Bonnot Catégories d’évènement: Isère

La Maison Bergès accueille l’exposition-atelier « Architectures de papier », conçue par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. L’exposition nous invite au voyage à travers les architectures origamiques d’Ingrid Siliakus, les villes de dentelles de Béatrice Coron, les édifices délicats de Stéphanie Beck et les façades urbaines de Mathilde Nivet. L’exposition est aussi un atelier ! A votre tour : pliez, découpez, formez de merveilleuses architectures tout en papier guidée par l’artiste Béatrice Coron.

