ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ

Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d'architecture au coeur de la forêt urbaine. Depuis le RBC Design Center, temple du design signé J. Nouvel, découvrez le Nuage de P. Starck puis le miroir d'eau. Traversez la Rambla pour observer La Mantilla de J.Ferrier, clin d'oeil aux belles de Castille et le pont André Levy, réalisé tout en finesse par R. Ricciotti. Profitez du miroitement du Koh I Noor de B. Bühler. Le long du Lez, la nature reprend ses droits. La balade se termine près d'un cerisier en fleurs : l'Arbre blanc de Nicolas Laisné Architectes (mandataire), Sou Fujimoto Architectes, Oxo Architectes DREAM – Dimitri Roussel Plus qu'une visite, une épopée contemporaine.

RDV DEVANT le Pavillon Jean Nouvel, Bassin Jacques Cœur
Durée: 2h
Réservation obligatoire à venir prochainement

Montpellier, 16 mars 2023, 15:00-17:00

