ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Montpellier, 10 mai 2022, Montpellier.

ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Montpellier

2022-05-10 – 2022-05-10

Montpellier Hérault

Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d’architecture au coeur de la forêt urbaine. Depuis le RBC Design Center, temple du design signé J. Nouvel, découvrez le Nuage de P. Starck puis le miroir d’eau. Traversez la Rambla pour observer La Mantilla de J.Ferrier, clin d’oeil aux belles de Castille et le pont André Levy, réalisé tout en finesse par R. Ricciotti.

Profitez du miroitement du Koh I Noor de B. Bühler. Le long du Lez, la nature reprend ses droits.

La balade se termine près d’un cerisier en fleurs : l’Arbre blanc de S. Fujimoto. Plus qu’une visite, une épopée contemporaine.

RDV DEVANT RBC DESIGN CENTRE

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Durée: 2h

Montpellier

