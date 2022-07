ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ

ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ, 9 août 2022, . ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ



2022-08-09 – 2022-08-09 Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d’architecture au coeur de la forêt urbaine. Depuis le RBC Design Center, temple du design signé J. Nouvel, découvrez le Nuage de P. Starck puis le miroir d’eau. Traversez la Rambla pour observer La Mantilla de J.Ferrier, clin d’oeil aux belles de Castille et le pont André Levy, réalisé tout en finesse par R. Ricciotti. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville