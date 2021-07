Bayonne Maison du Séqué Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Architectures contemporaines et projets de rénovation Maison du Séqué Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

16h15 : Visite guidée de la Maison du Séqué Avec Claude Barry programmiste Réal Programme, Vincent Candau V2S architectures mandataire et Isabelle Leconte Présidente de l’association de la Ferme « Loustaounaou ». 17h : Présentation de projets par les équipes lauréates Restructuration et extension de la médiathèque centrale de Bayonne par Deshoulières Jeannau Architectes mandataires. Extension et restructuration du Musée Bonnat-Helleu par Brochet Lajus Pueyo Architectes mandataires. Échange convivial pour clôturer la soirée (en fonction des règles sanitaires en vigueur) En présence et avec le soutien de nos partenaires Forbo, Chaux et enduits de Saint-Astier, Taillerie de Bidache, VMBuilding Solutions, Technal. Visite – Présentations de concours par les équipes de maitrise d’œuvre Maison du Séqué Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

