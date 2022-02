Architecture Sacrée et Bioénergies Blasimon, 10 avril 2022, Blasimon.

Architecture Sacrée et Bioénergies Blasimon

2022-04-10 09:30:00 – 2022-04-10 17:30:00

Blasimon Gironde Blasimon

20 EUR Je vous propose un circuit guidée au cours duquel seront abordé l’architecture sacrée romane dans des lieux particulièrement explicites, le choix de l’emplacement de construction, les dimensions symboliques et les éléments architecturaux déterminés selon les bioénergies. Une approche de la géobiologie sera propos. Il est conseillé de porter son matériel, prêt de baguettes courbées.

Circuit à la découverte de 5 églises romanes dont deux lieux de pèlerinage, deux ayant pour origine les ordres religieux et militaires des Templiers et des Hospitaliers et une abbatiale.

Rendez-vous : 9 h 30 Place de la République à 33540 Blasimon (wc, épicerie)

Déjeuner : pique-nique personnel

Fin du circuit : vers 17 h 30. Circuit de 40 km.

Déplacement : voiture personnelle.

Réservation obligatoire

+33 6 80 81 56 63

Marie Christine Sudret

Blasimon

